Fotoğraflar// İstanbul’da yağmur

Uyku esnasında horlamanın normal bir fizyolojik olay olmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Çelik, "Horlama, genellikle üst solunum yollarındaki patolojilerden kaynaklanan, uyku sırasında zorlu nefes alınması durumunda ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir bireyde horlama beklediğimiz bir belirti değildir" dedi.