Fotoğraflar// İstanbul’da yağmur

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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri S.Y'nin Lapseki ilçesine satmak için uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı....
“Horlamak önemli hastalıkların belirtisi olabilir”
Uyku esnasında horlamanın normal bir fizyolojik olay olmadığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Mustafa Çelik, "Horlama, genellikle üst solunum yollarındaki patolojilerden kaynaklanan, uyku sırasında zorlu nefes alınması durumunda ortaya çıkmaktadır. Sağlıklı bir bireyde horlama beklediğimiz bir belirti değildir" dedi.
Bakan Gül: ABD Kongresi’nde yaşananları endişeyle takip ettik
ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, ABD Kongresi'nde yaşanan olayları endişeyle takip ettiklerini, seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini bildirdi. Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongresi'nde yaşanan ibretlik...
Psikiyatri Uzmanı Dr. Sönmez: Çakmak gazı kullanımı 10 yaşına kadar düştü
Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Psikiyatri Uzmanı Dr. Erdem Ender Sönmez, son dönemlerde kolay ulaşılabilmesi ve ucuz olması nedeniyle çakmaz gazı kullanımının yaygınlaştığını dikkat...