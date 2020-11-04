Fotoğraflar// İstanbul’da yağış sonrası gök kuşağı

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Çorlu’da toplu taşıma araçlarına binmek için sosyal mesafeyi unuttular
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar, ayakta yolcu almanın yasaklanmasının ardından toplu taşıma araçlarını binmek için duraklarda yoğunluk oluşturuyor,...
Amanoslar’daki terör operasyonunda piyade tüfeği ele geçirildi
Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da Amanos Dağları’nda gerçekleştirilen operasyonda 1 adet M-16 piyade tüfeği ile dolu 6 şarjör ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı, Hatay ve Van’da...
Göçük altındaki Nerrin Erakman için umutlu bekleyiş sürüyor
Gökçe ADAR- Nevra UÇKAÇ / İZMİR (DHA)- İZMİR'de gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Barış Sitesi'nin enkazı altında kalan Nerrin Erakman için umutlu bekleyiş sürüyor. Depremde...
Gaziantep’te şüpheli çanta tedirgin etti
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