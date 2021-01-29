Fotoğraflar// İstanbul’da trafik yoğunluğu

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(Havadan fotoğrafla) Küçükçekmece’de istinat duvarı çöken bina tahliye edildi
Burçak BOZKUŞ-Buğra BENLİOĞLU-ERSAN SAN / İSTANBUL (DHA)-KÜÇÜKÇEKMECE'de 3 katlı binanın bahçe katındaki istinat duvarı çöktü. Şans eseri ucuz atlatılan olayda çökme tehlikesinin devam etmesinden...
Van’da kayak sezonu, geç başladı
Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesindeki Abalı Kayak Tesisi'nde kayak sezonu, son yağışla kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşınca gecikmeli olarak başladı. Tesise gelenler, kayak ve snowboard...
Türkiye’nin ilk ‘C-S-I’ kitabı yayınlandı; 95 ilginç adli olay yer alıyor
Soner AYDIN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz, İngilizcede Crime Scene Investigation olarak tanımlanan (CSI), Olay Yeri İnceleme 'Olgularla Adli...
NATO uçağına yakıt ikmali
ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, NATO uçağına Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde ilk kez gece görevi sırasında yakıt ikmali yapıldığını açıkladı. Bakanlığın...