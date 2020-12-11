Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// İstanbul’da trafik durma noktasına geldi
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Bakan Kurum: Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte ‘dur’ diyelim
ANKARA, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Akdeniz foklarının yaşam alanlarının tahribine birlikte 'dur' diyelim" açıklamasında bulundu. Bakan Kurum, Twitter hesabından, Akdeniz Fokları için hazırlanan...
Ekmekte gramaj hilesi sürüyor
İSTANBUL'da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi. Ancak yapılan denetimlere rağmen fırınlarda ekmek fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Fırıncılar ise, "Maliyetimizi başka türlü karşılamıyor mecburen kendi belirlediğimiz fiyatlara göre satıyoruz" dedi.
Sokağa çıkma yasağından muaf olanlar uzun süre otobüs bekledi
Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA - SOKAĞA çıkma kısıtlamasından muaf olanlar Kadıköy'de otobüs seferleri az olunca uzun süre duraklarda beklemek zorunda kaldı. Koronavirüs vakalarının...
Fatih’te işyerinde çalıntı ve kaçak telefon satan şüpheli yakalandı
İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te çalıntı ve kaçak yollarla ülkeye sokulan cep telefonlarını işyerinde satan şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda kaçak ve çalıntı telefon ele geçirildi....