Fotoğraflar// İstanbul’da sis

Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde bir kadın sokakta başıboş dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Çantasıyla kendini korumaya çalışan kadının yardımına mahalleli koşarken, o anlar güvenlik...