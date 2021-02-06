Fotoğraflar// İstanbul’da sis

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Kaçak define arama çukuruna düşen köpek kurtarıldı
İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Tuzla Akfırat Mahallesi’nde bulunan ormanlık alan içerisinde kazılan kaçak define çukuruna düşen köpek, günler sonra Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından...
Kansere yol açıyor: Olestra içeren ürünlerden uzak durun
İSTANBUL, (DHA) - Uzman Diyetisyen Eda Balcı, yüksek yağ içeren ürünlere alternatif olarak üretilen olestranın, prostat kanserine yol açtığına dikkat çekerek, olestra içeren ürünlerden...
Kadının, sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kamerada
Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde bir kadın sokakta başıboş dolaşan köpeklerin saldırısına uğradı. Çantasıyla kendini korumaya çalışan kadının yardımına mahalleli koşarken, o anlar güvenlik...
Çocuğunun balkona kilitlediği anneyi itfaiye kurtardı
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Sevgi Öztop, çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızı Öykü'nün kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kaldı. Öztop, yaklaşık 30 dakikalık...