Fotoğraflar// İstanbul’da sis etkili oldu

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta henüz bilinmeyen nedenle denize atlayan kişi bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra kayboldu. Botla denize açılan dalgıç polisler Baltalimanı açıklarında 63 yaşındaki...