Fotoğraflar// İstanbul’da sis etkili oldu

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Hayvanat bahçesinde, Dünya Zebralar Günü kutlaması
ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde Dünya Zebralar Günü renkli görüntülerle kutlandı. Hayvanat bahçesinde zebraların yaş günü etkinliğinde sebze ve otlardan pasta hazırlandı, zebraların...
Beşiktaş’ta denize atlayan kişinin cesedi bulundu
Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BEŞİKTAŞ'ta henüz bilinmeyen nedenle denize atlayan kişi bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra kayboldu. Botla denize açılan dalgıç polisler Baltalimanı açıklarında 63 yaşındaki...
Profesörün futbol takımları maske koleksiyonu
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, Süper Lig ve TFF 1'inci...