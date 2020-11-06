/fotoğraflar / İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu

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Niğde’de İbranice yazılı Tevrat ele geçirildi
Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de İbranice yazılı Tevrat, deri üzerine yazılmış ferman ve kutu içerisinde de yine deri üzerine yazılmış zincir şeklinde belge ele geçirildi. İl...
“Deprem travmasını en çok kurtarma ekipleri yaşıyor”
İSTANBUL, (DHA)- Deprem gibi doğal afetlerden etkilenen insanlarda travma sonrası stres bozukluğu diye adlandırılan bir psikiyatrik durumun yaşanabildiğini ifade eden Psikiyatrist Dr. Onur Okan...
Sultangazi’de ağır hasarlı binalarda kalmaya devam ediyorlar
Elif YAVUZ-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL,DHA İSTANBUL'da geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok bina hasar görmüş, ağır hasarlı olduğu tespit edilen...
İngiltere’de koronavirüs kısıtlamaları yürürlüğe girdi
İngiltere, (DHA)- İngiltere, 2 Aralık’a kadar sürecek karantina kapsamında temel ürünlerin satıldığı marketler ve eczaneler hariç tüm işletmeler kapatılırken, sokağa çıkışlar sınırlandırılıyor. İngiliz Parlamentosu koronavirüsle (Covid-19) mücadele için...