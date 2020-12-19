Fotoğraflar// İstanbul’da koronavirüs sessizliği

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTA'DA bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, Alibeyköy Kıryokuşu Sokak'ta bulunan gecekonduda, saat 18.00 sıralarında henüz...