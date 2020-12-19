Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// İstanbul’da koronavirüs sessizliği
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Eyüpsultan’da gecekondu alev alev yandı
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-EYÜPSULTA'DA bir gecekonduda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, Alibeyköy Kıryokuşu Sokak'ta bulunan gecekonduda, saat 18.00 sıralarında henüz...
Ankara’da 2 kişinin öldüğü çatışma anı güvenlik kamerasında
Caner ÜNVER/ ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, uyuşturucu satışı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı...
Kaliforniya’daki orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı
ABD, (DHA) – Kaliforniya’da çıkan orman yangını 2 bin dönümlük alana yayıldı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Riverside County bölgesindeki bir ormanda Pazar günü yangın çıktı....
Otomobilin motoruna giren tilki kurtarıldı
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) -BARTIN merkeze bağlı Kozcağız beldesinde tilki, sürücüsünün kendisine çarpmamak için durdurduğu otomobilin motor kısmına girdi. Tilki, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kozcağız yolunda dün gece...