Fotoğraflar// İstanbul’da koronavirüs sessizliği

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Trabzon’daki orman yangını kontrol altına alındı
Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN/OF (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Of ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Of ilçesi Cumapazarı Mahallesi'nde dün akşam...
Kartal Belediyesi’nden kahvehane esnafına erzak desteği
İSTANBUL, (DHA) - Covid-19 virüsünün neden olduğu pandemi nedeniyle kapatılan kahvehane sahiplerine destek olmak isteyen Kartal Belediyesi’nin başlattığı proje ile ilçedeki tüm kahvehane esnafına...
Prof. Dr. Özlü: Aşı vurulur vurulmaz insanlar, güvende olamazlar
Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, aşı ile ilgili yaptığı bilgilendirmede "Aşı vurulur vurulmaz insanlar güvende olamazlar....
Aç kurtlar, ilçe merkezinde köpeği boğdu
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN Refahiye'de aç kalan kurt sürüsü, ilçe merkezinde sokak köpeğini boğduktan sonra sürükleyerek, götürdü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, dün gece Refahiye ilçe merkezinde meydana...