Fotoğraflar// İstanbul’da koronavirüs sessizliği

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Günde 100 miligram C vitamini tüketiminin mide kanseri riskini yüzde 26 oranında düşürdüğünü söyleyen Doç. Dr. Bülent Yaşar, "Kivi, çilek, turunçgiller, brokoli, lahana, domates ve biber C vitamininden oldukça zengindir. Bir tatlı kırmızı biberde 95 miligram C vitamini var" dedi.
Türk Kızılay’dan ihtiyaç sahibi Rum ailelere gıda yardımı
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Mardin’in cadde ve sokakları, 2021’in ilk gününde boş kaldı
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