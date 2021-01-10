Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// İstanbul’da kısıtlamada yollar boş kaldı
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Muradiye Şelalesi dondu
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'da, yazın gürül gürül akan Muradiye Şelalesi, havaların soğumasıyla birlikte kısmen donunca, ortaya seyrine doyumsuz görüntüler çıktı. Her mevsim görsel...
Otel lobisindeki tartışmada hasmına kurşun yağdırdı
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelde çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ayağına çok sayıda...
Kartalkaya’daki otelciler, hafta sonu kayak yasaklarının kalkmasını istedi
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Bakan Selçuk: Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz
ANKARA (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sona erecek, okullarda sosyal mesafesiz eğitime devam edeceğiz" dedi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından boş bir spor salonunun...