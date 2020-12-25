Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // İstanbul’da kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Şırnak’ta şehit ailelerin eylemine taşlı saldırıda bulunan kadın tutuklandı
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- ŞIRNAK'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, her perşembe HDP il binası önünde terör örgütü PKK'ya yönelik tepki amacıyla yaptığı eylemde,...
Pınar’ı nasıl öldürdüğünü bağ evindeki keşifte anlatmaya başladı (2)
VARİL VE PALETLE CİNAYETİ ANLATTI Muğla’nın Menteşe ilçesinde öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan ve üzerine beton dökülen Pınar Gültekin cinayetindeki detayların ortaya çıkması için yargılamayı yapan mahkeme heyetince,...
Kahvehaneye kumar baskını: 17 kişiye 53 bin lira ceza
Fatih TURAN/TRABZON,(DHA)- TRABZON’da polisin baskın düzenlediği kahvehanede kumar oynarken yakalanan 17 kişiye toplam 53 bin 550 TL ceza kesildi. Ortahisar ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken...
Gaziantep’te özel hastanede yangın: 9 ölü (9)
YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları...