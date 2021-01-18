Fotoğraflar// İstanbul’da kar

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Ataşehir D-100 Karayolu’nda feci kaza: 2 ağır yaralı
Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,(DHA)- ATAŞEHİR D-100 Karayolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok...
Tunceli’de ‘torbacı’ operasyonu: 9 gözaltı
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 308 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele...
Sultanahmet ve Suruç saldırında patlayıcıları temin eden DEAŞ’lı terörist yakalandı
Ali LEYLAK-Ömer ŞULU/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde 33 kişinin, İstanbul Sultanahmet'te ise 10 Alman turistin yaşamını yitirdiği canlı bomba saldırılarında kullanılan patlayıcıları temin ettiği...
AKUT Birim Sorumlusu Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- PANDEMİ dönemiyle birlikte bilinçsiz ve ucuz malzemeyle doğada yürüyüşe çıkan ya da kamp yapmak isterken kaybolan vatandaşlar, AFAD, AKUT ve JAK...