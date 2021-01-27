Ana Sayfa Haberler Fotoğraflar //İstanbul’da kar yağışı başladı
Kategoriler: Güncel Haberler

Fotoğraflar //İstanbul’da kar yağışı başladı

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
2 dakika önce

Son Haberler

Polonya’da Nazi ölüm kampında ölen 4 çocuğa ait isim künyesi bulundu

Polonya, (DHA) - İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Polonya’da kurduğu en büyük ölüm kamplarından biri…

1 dakika önce

Zeytin bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şenol POYRAZ/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan…

1 dakika önce

2 milyon 700 bin TL’lik altını gasbetmeye çalışan şüpheliler: Büyük paraydı olmadı işte

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de iki kuyumcu kuryesinin çantalarda taşıdığı 2 milyon 700 bin TL değerindeki…

1 dakika önce

Manisa’da lodos minare devirdi, çatıları uçurdu

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA'da lodos nedeniyle çok sayıda evin çatısı ile bir düğün salonunun…

2 dakika önce

“Kargo almaya gelen 3 kişiden biri müşterimiz oluyor”

İSTANBUL (DHA) – Yurtiçi Kargo’nun geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve pandemi döneminde esnafın ek gelir…

2 dakika önce

‘Aşırı terlemede tedaviye erken dönemde başlanmalı’

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Berkant Özpolat, aşırı terleme sorununun kişinin iş…

11 dakika önce