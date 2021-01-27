Fotoğraflar //İstanbul’da kar yağışı başladı

Polonya, (DHA) - İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazilerin Polonya’da kurduğu en büyük ölüm kamplarından biri…
Şenol POYRAZ/ İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan…
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de iki kuyumcu kuryesinin çantalarda taşıdığı 2 milyon 700 bin TL değerindeki…
Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-MANİSA'da lodos nedeniyle çok sayıda evin çatısı ile bir düğün salonunun…
İSTANBUL (DHA) – Yurtiçi Kargo’nun geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve pandemi döneminde esnafın ek gelir…
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Berkant Özpolat, aşırı terleme sorununun kişinin iş…