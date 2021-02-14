Fotoğraflar// İstanbul’da kar yağışı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplu iş sözleşmesini imzaladı
Güven HASBAŞ-Onur GÜDEN/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA Büyükşehir Belediyesi ile HAK-İŞ Sendikası arasında ‘Toplu İş Sözleşmesi’ bugün düzenlenen törenle imzalandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan işçileri...
‘Turizm çalışanları sezon öncesi aşılansın’ çağrısı
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE’nin turizmdeki rakiplerinden Yunanistan'ın turizm çalışanlarını aşılamaya başladığı yönündeki haberler üzerine Türk turizmciler, turizm çalışanlarına yönelik aşı programının şimdiden açıklanmasının misafir...
İzmir’de dere taştı, evleri su bastı
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle dere taştı, onlarca evi su bastı. Mahalle sakinleri, hemen her yağmurda evlerini su bastığını belirtip,...
4 ilin sit alanları ‘koruma alanı’ olarak tescillendi
Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ZONGULDAK, Denizli, Isparta ve Konya'da bulunan bazı doğal sit alanları, doğal koruma, sürdürülebililir koruma, kontrollü kullanım ve nitelikli doğal koruma alanı olarak tescil edildi....