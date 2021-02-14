Fotoğraflar// İstanbul’da kar yağışı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışından bazı ekili araziler zarar gördü. Malkara’nın kırsal Kürtüllü, Pirinçeşme ve Tekke mahallelerinde gece...