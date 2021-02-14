Fotoğraflar// İstanbul’da kar yağışı

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Otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini yaktı
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- ANKARA'dan iş görüşmesi için Aksaray'a gelen Kamuran Y., kaldığı otel odasında üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Alevler, kısa sürede önce...
Üçüz olarak dünyaya gelen 89 yaşındaki Hacer ve Emriye Sarı kardeşler,...
Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Perşembe ilçesinde üçüz olarak dünyaya gelen Hacer ve Emriye Sarı (89) kardeşler, koronavirüse karşı ilk doz aşılarını yaptırdı. İlçeye bağlı Yazlık Mahallesi’nde yaşayan...
Malkara’da 20 dakika etkili olan dolu, ekili arazilere zarar verdi
Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Malkara ilçesinin kırsal mahallelerinde etkili olan dolu yağışından bazı ekili araziler zarar gördü. Malkara’nın kırsal Kürtüllü, Pirinçeşme ve Tekke mahallelerinde gece...
Mersin’de tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’in Toroslar ilçesinde jandarma ekiplerince bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen 4 el yazma deri kitap ele...