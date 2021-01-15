Fotoğraflar// İstanbul’da kar sevinci

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Ankara’da, kısıtlamayı ihlal eden 1512 kişiye para cezası
ANKARA, (DHA)- ANKARA Valiliği, 4-10 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden bin 512 kişiye toplam 2 milyon 125 bin 86 lira para...
Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Güven HASBAŞ/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Doğan hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde, D-100 karayolunda meydana geldi. Hendek ilçesinden...
Tekirdağ’da sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlandı
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da, Çin'den getirilen CoronaVac aşısının sağlık çalışanlarına uygulanmasına başlandı. İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, kentteki tüm sağlık çalışanlarının 4-5 gün içinde aşılanacağını söyledi. Tekirdağ Dr....