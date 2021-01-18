Fotoğraflar// İstanbul’da kar manzaraları

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Şişli’de eczacının cep telefonunu böyle çaldı
Özgür EREN İSTANBUL (DHA) ŞİŞLİ'de eczaneye giren kişi eczacının cep telefonunu alarak kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay, Halaskargazi Caddesi...
Uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındı, ‘yağma’dan tutuklandı
ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR’de uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Ö.G. hakkında ‘yağma’ suçundan 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Ö.G., tutuklanarak,...
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Engin ÖZMEN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’e mevsimin ilk karı yağdı. Kar yağışıyla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Eskişehir'de mevsimin ilk...
Ankara’da PKK’lı terörist yakalandı
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK üyesi olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, daha...