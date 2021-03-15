Fotoğraflar// İstanbul’da kalabalık

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Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken vatandaşlarla sohbet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle...
Havalandırma motoru patladı, 1 kişi dumandan etkilendi
Ramiz Kaan OKTAR- Onur GÜDEN/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında havalandırma motorunun patlaması sonucu 1 kişi dumandan etkilendi. Olay, saat 18.00 sıralarında Arifiye Arifbey Mahallesi D-100 yolu Caddesi’ndeki bir...
“Aşı karşıtlığı” kızamığı uykusundan uyandırdı
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Çocuk Doktoru Prof. Dr. Nalan Karabayır, "Son yıllarda hiçbir bilimsel temele dayanmayan aşı karşıtlığı yüzünden tarihe karışan tehlikeli hastalıklar uykusundan uyandı. Çocuklarına aşı yaptırmayı reddeden ebeveynler nedeniyle tüm dünyada kızamık hastalığında artış yaşanıyor." uyarısında bulundu.
Gazi babasının kucağında, şehitleri ziyarete geldi
Semih ERSÖZLER- İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Şehitlik'te anma töreni düzenlendi. Törene, 2015 yılında Şırnak'taki terör...