Fotoğraflar // İstanbul’da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

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Çankaya’da pandemi denetimi
Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde pandemi denetimlerini artırdı. Çankaya Zabıtası korona virüs vakalarında devam eden artışın önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında pazar yerlerinde ve işletmelerde denetim yapıyor.
Koronavirüs vakaları artan Samsun’da risk haritası kırmızıyla kaplandı
Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da artan koronavirüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar(HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden...
İstiklal Caddesi’nde sosyal mesafe kavgası kamerada
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