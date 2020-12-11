Fotoğraflar // İstanbul’da hafta sonu kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu

Çankaya Belediyesi zabıta ekipleri, pazar yerlerinde pandemi denetimlerini artırdı. Çankaya Zabıtası korona virüs vakalarında devam eden artışın önüne geçmek için İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında pazar yerlerinde ve işletmelerde denetim yapıyor.