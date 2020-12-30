Fotoğraflar// İstanbul’da günbatımı

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İstanbul’da kısıtlama öncesi yine trafik yoğunluğu (1)
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da hafta sonu kısıtlaması öncesi yine trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler...
706 gündür kayıp Kader Buse’nin babası: Sen gittin bulamadık; bulamıyoruz
Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar'dan 706 gündür hiçbir iz bulunamadı....
Oksijen tankı dolumu sırasında kaçak oluşunca, sis çökmüş gibi görüntüler oluştu
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN Devlet Hastanesi’nde oksijen tankının dolumu sırasında kaçak meydana gelince, sis çökmüş gibi görüntüler oluştu. Bartın Devlet Hastanesi’nin bahçesinde bulunan oksijen tanklarının dolumu...
Engin Nurşani hayatını kaybetti
Bir süredir gırtlak kanserine bağlı olarak tedavi görmekte olan ünlü Türk Halk Müziği Sanatçısı Engin Nurşani, hayatını kaybetti.