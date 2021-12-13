Fotoğraflar// İstanbul’da ekonomi zirvesi sona erdi

YARINKİ SEFERLER DE İPTAL Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yarınki feribot seferleri de iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan Gestaş...