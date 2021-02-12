Fotoğraflar//İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

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Sultangazi’de çatılar uçtu; Bilanço sabah ortaya çıktı
Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da şiddetli fırtına nedeniyle pek çok ilçede apartmanların çatıları yol ve araçların üzerine düştü. Sultangazi'de...
Uzmanlardan uyarı: Koronavirüs sonrası Alzheimer hasta sayısı artacak
İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Özge Yılmaz Küspeci, karantina döneminde zorunlu olarak kapalı kalan Alzheimer hastalarının sosyalleşememesi nedeniyle rahatsızlığın ilerlediğini söyledi. Küsbeci, "Önümüzdeki günlerde Alzheimer hastası sayısında artış olacağını düşünüyoruz. Bu hastaları, kendi hallerine bırakırsak gün içindeki uyuklamaları artar. Bu da gece uykusunun bozulmasına neden olur. Uyku düzeninin bozulması hastaların huzursuzluklarını artırıyor. Gün içerisinde hastaların meşgul edilmesi lazım" dedi.
Dallarını kestiği ağaçtan düşerek öldü
Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da dallarını kesmek için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek düşen Yasin Burnalı (38) hayatını kaybetti. Dumlupınar Mahallesi’nde oturan Yasin Burnalı, bahçesinde dallarını budamak için testere...
HDP önündeki eylemde 525’inci gün; aile sayısı 199 oldu
Mehmet Mucahit CEYLAN- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 525'inci günde de...