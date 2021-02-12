Fotoğraflar//İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Medikal Park Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Özge Yılmaz Küspeci, karantina döneminde zorunlu olarak kapalı kalan Alzheimer hastalarının sosyalleşememesi nedeniyle rahatsızlığın ilerlediğini söyledi. Küsbeci, "Önümüzdeki günlerde Alzheimer hastası sayısında artış olacağını düşünüyoruz. Bu hastaları, kendi hallerine bırakırsak gün içindeki uyuklamaları artar. Bu da gece uykusunun bozulmasına neden olur. Uyku düzeninin bozulması hastaların huzursuzluklarını artırıyor. Gün içerisinde hastaların meşgul edilmesi lazım" dedi.