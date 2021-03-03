Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // İstanbul Havalimanı’nda görevli memurlara operasyon: 7 gözaltı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Pandeminin savaşçıları ‘Zabıta ekipleri’ne teşekkür plaketi
İSTANBUL, (DHA) - Tüm dünya koronavirüs tehdidi altındayken zabıta ekipleri, pandeminin ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve hastalara her...
Bakır kablo hırsızlığı şüphelisinin 72 suç kaydı çıktı
Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde elektrik trafosundan bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan İ.Ö.'nün (40) çeşitli suçlardan 72 kaydı bulunduğu belirlendi. Sulakyurt'a bağlı Yeşilli köyünde...
Hatay açıklarında hortum
İzzet NAZLI-Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Samandağ ilçesi açıklarında hortum oluştu. Karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte gece saatlerinden itibaren etkili...
Oğlunu Allah yolunda kurban edeceğini söyleyip boğazını kesen şüphelinin ifadesi ortaya...
Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, oğlu A.O.A.'yı (16) Allah yolunda kurban ettiğini iddia ederek ensesini keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A.'nın (42)...