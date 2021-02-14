Fotoğraflar // İstanbul beyaza büründü

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Tekirdağ’da indirim yapmayan kadın dönercinin bıçaklandığı an kameraya yansıdı
Onur KAYA/KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ’ın Kapaklı ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Recep Özkan (36), gittiği dönercide istediği indirim kabul edilmeyince işyeri sahibi Kader Balcı’yı(39), bıçaklayarak öldürdü....
Bakan Ersoy: Şırnak’ın turizm pastasından iyi pay alması için gerekenleri yapacağız
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İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesindeki ormanlık alanda, piknik ateşinden çıktığı iddia edilen yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki İkizce köyü...
Yerleşik Rus Olesia’nın telefonunu gasbeden 4 şüpheli tutuklandı
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da dağ yolunda yürüyüşe çıkan Rus Olesia Fedarova'nın (35) cep telefonunu gasbeden 4 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde kurusıkı tabanca ele...