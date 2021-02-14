Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// İstanbul beyaza büründü
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Prof. Dr. Özlü: Mutasyonlu virüsle maskenin önemi de arttı
Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutasyonlu virüsten korunmada mevcut salgın tedbirlerinin önemine dikkati çekerek, "Mevcut...
Zeytinburnu’nda bir kişi sokak ortasında silahla vuruldu
Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU'nda bir kişi sokakta yürüdüğü sırada otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi 67. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, ismi...
Dicle Elektrik ekipleri ‘soğuk hava’ alarmına geçti
DİYARBAKIR, (DHA)- METEOROLOJİ yetkililerince yurdun büyük bölümü için verilen aşırı yağışlı ve soğuk hava alarmı, Dicle Elektrik ekiplerini de harekete geçirdi. Olası arıza ve kesinti...
‘112 Acil’i arayıp evlenme teklifi eden de var, eşinden ayrıldığı için...
İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Özer Gövce, 2020 yılında merkeze yapılan çağrıların yüzde 85'inin asılsız olduğunu belirterek, çocuğunu uyutmak için...