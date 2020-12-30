Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Gözyaşlarını tutamayan Songül Karlı: Çocuğumla bir ekmeğe muhtaç kaldım
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA) - ŞARKICI Songül Karlı, eski eşi Metin Yüce tarafından dolandırıldığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini söyleyerek, "Çocuğumla bir ekmeğe...
Bakan Selçuk: Asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak...
Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücreti belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt...
Boşanma davasına ‘Boşanıyorum, çok mutluyum’ yazılı aracıyla geldi
Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta maden işçisi Serkan Tepebaşı (37), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine, 'Asıl evlenen evde kalır. Boşanıyorum çok...
Çığ şehidi Özdemir’in cenaze namazını ağabeyi kıldırdı
Ömer KOÇ/ GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde gözyaşları...