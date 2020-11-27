/fotoğraflar/ Hazine Bakanı Elvan ile Adalet bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya geldi

Ana Sayfa Güncel Haberler /fotoğraflar/ Hazine Bakanı Elvan ile Adalet bakanı Gül, TÜSİAD üyeleriyle bir araya...
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