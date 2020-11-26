Fotoğraflar// Galata köprüsü’nde koronavirüs denetimi

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 10.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlamasına uyulurken, dışarıda sadece KPSS'ye girecek adayların olduğu görüldü. Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'da...