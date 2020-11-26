Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Galata köprüsü’nde koronavirüs denetimi
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Karadeniz’e yazın gelenler, pandemi nedeniyle dönmüyor
Arzu ERBAŞ- Selman KUTLU/RİZE, (DHA) - KARADENİZ’deki köylerine yaz döneminde gelen çay ve fındık üreticileri ile tatilciler, koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle büyükşehirlerdeki evlerine dönmüyor. Bu...
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