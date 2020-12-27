Fotoğraflar // Fatih’te yeşil papağanlardan renkli görüntüler

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Mamak’ta Online Satranç Turnuvası’nın Finalistleri Ödüllendirildi
Mamak Belediyesi ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşlar için 14-18 Aralık tarihlerinde Ankara geneli Ödüllü Online Satranç Turnuvası düzenledi.
Otomobil satın almak isteyen genci, koronavirüs bahanesiyle dolandırdı
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Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı otomobili, 147 bin 500 TL aldığı K.A.'ya (22) koronavirüse yakalandığı bahanesiyle teslim etmeyen B.G. (34), gözaltına alındı....
Yabancılara konut satışı Kasım’da yüzde 24.4 arttı
Yabancılara yapılan konut satışları, Kasım ayında yıllık bazda yüzde 24.4 artarak 4 bin 962 adete yükseldi.
Beşiktaş TEM Bağlantı Yolu’nda trafik kazası: 1 yaralı
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Hasan YILDIRIM - Özgür EREN / İSTANBUL (DHA) - BEŞİKTAŞ’ta yol kenarında duran minibüsü fark etmeyen sürücü, önündeki minibüse çarptı. Kazada öndeki minibüsün şoförü...