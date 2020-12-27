Fotoğraflar // Fatih’te yeşil papağanlardan renkli görüntüler

Mamak Belediyesi ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Temsilciliği tarafından COVID-19 salgını nedeniyle evlerinde karantinada kalan vatandaşlar için 14-18 Aralık tarihlerinde Ankara geneli Ödüllü Online Satranç Turnuvası düzenledi.