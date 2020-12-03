Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Fatih’te yangında mahsur kalan 9 kişiyi itfaiye kurtardı
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Sakarya’da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Onur GÜDEN/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA’da alınan önlem ve denetimlere rağmen koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların getirilmesinden memnun olduklarını, ancak insanların gerekli kurallara uymadığını ve dikkatsiz davranmaları nedeniyle...
Özel halk otobüsünde şoföre ‘sosyal mesafe’ tepkisi kamerada
İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA (DHA)- BURSA'da özel bir halk otobüsünde yolcular, uzun süre aracı bekletip, fazla yolcu aldığını öne sürdükleri şoföre tepki gösterdi. Bu...
Hakkında yakalama kararı olan kişi polislere ateş açtı: 1 polis şehit,...
Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş (22), Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açtı. Saldırıda biri ağır, 2 polis memuru yaralandı. Yaralanan polislerden Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde operasyon başlatıldı.
Kısıtlama başladı iş yerleri kapandı
Mustafa BAKIRHAN-Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS vakalarında yaşanan artış sonrasında alınan karar kapsamında kısıtlamaya dahil olan iş yerleri saat 20.00'de kapandı Türkiye genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında birçok...