Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar //Esenyurt’ta sağlık çalışanının telefonunu çalan kadınlar yakalandı
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Yenimahalle’den AST’a tam destek
Yenimahalle Belediyesi, bir mübadele hikâyesi olan “Bir Valize Ne Sığar ki” adlı tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturuyor. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun bir mübadele hikâyesini konu alan oyunu pandemi nedeniyle 17 Aralık Perşembe günü saat 20.00’da Yenimahalle Belediyesi Youtube kanalından tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.
Mardin’de yasadışı bahis ve tefeci operasyonu: 15 gözaltı
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde jandarma ekiplerince yasadışı bahis ve tefecilikle suçlanan örgüte yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. İl...
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, hayatını kaybetti. Kaza, Ahmet Taner Kışlalı kara...
Bahçelievler’de 2 ton sahte içki ele geçirildi
İSTANBUL (DHA) Bahçelievler'de jandarmanın düzenlediği operasyonda sahte bandrollü ve dağıtıma hazır paketlenmiş halde 2 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonda İ.K. isimli bir şüpheli...