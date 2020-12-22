Fotoğraflar //Esenyurt’ta sağlık çalışanının telefonunu çalan kadınlar yakalandı

Yenimahalle Belediyesi, bir mübadele hikâyesi olan “Bir Valize Ne Sığar ki” adlı tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturuyor. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun bir mübadele hikâyesini konu alan oyunu pandemi nedeniyle 17 Aralık Perşembe günü saat 20.00’da Yenimahalle Belediyesi Youtube kanalından tiyatro severlerin beğenisine sunulacak.