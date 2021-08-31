Fotoğraflar// Erdoğan, Hava ve Deniz Harp Okulu diploma törenine katılacak

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İSTANBUL, (DHA) - Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’un altyapısında oynayan 15 yaşındaki Mert Selçuk, kırmızı-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayarak profesyonelliğe geçiş yaptı. Atakum Belediyespor altyapısında futbola...
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