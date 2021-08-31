- Reklam -
Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Erdoğan, Hava ve Deniz Harp Okulu diploma alma törenine katıldı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Elazığ’daki örtü yangını kontrol altında
Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesi Bükardı beldesinde dün çıkan örtü yangını, kontrol altına alındı. Arıcak ilçesine bağlı Bükardı beldesinde dün sabah saatlerinde örtü...
Ankara’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, tarihi eserleri satmaya çalışan bir kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı. Operasyonda 145 adet tarihi eser ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca, kültür ve tabiat varlıklarının...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Marmaray’ açıklaması
Ferhat EKİNCİ/ANKARA, (DHA)- MARMARAY'dan geçerken perona sürttüğü iddia edilen yük treniyle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada "Demiryoluna kapak düşmesi, istasyon ve peronlarda hasar...
Adana’da kumar oynayan 140 kişiye 187 bin lira ceza
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA'da kumar oynandığı tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 140 kişiye 187 bin 40 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne...