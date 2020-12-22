Fotoğraflar// Eminönü’nde yılbaşı alışverişi

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Avcılar’da bankanın camını kırıp içeri giren şüpheli alarm çalınca kaçtı
Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA) AVCILAR'da gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, D-100 Karayolu yan yolda bulunan özel bir bankanın camını taşla kırıp içeri girdi....
Malatya’da silahlı ‘arazi’ kavgası: 4 yaralı
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, tüfeklerin de kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba...
Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU-Buğra AKAY / İstanbul,(DHA) KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konan hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00'de sona erdi. Polis...
Tropik meyvelerin içinde ülkeye uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheli kamerada
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Havalimanı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği üç ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 13 milyon TL olan tropikal meyvelerin içerisine gizlenmiş 2,2 kilogram...