Fotoğraflar// Eminönü’nde dikkat çeken kalabalık

Kahramankazan Belediyesi, haşere ve koku oluşumunun önüne geçmek için Şubat ayında başlattığı çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler ilçe genelindeki çay, dere ve su birikintisi gibi larva ve kötü koku oluşumunun yaşandığı alanları ilaçlıyor.