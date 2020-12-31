Fotoğraflar // Eminönü ve Mısır Çarşısı’nda alışveriş yoğunluğu

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Kayıp Nesrin’in annesi: Kızım nerede?
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 2017 yılının ocak ayında kaybolan 15 yaşındaki Nesrin Koçaklı'yı kayalıklardan denize atarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan erkek...
Küçükçekmece’de motosiklet önce otomobile sonra kadına çarptı: o anlar kamerada
Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de önce otomobile sonra kaldırımda yürüyen bir kadına çarpan motosiklet güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün öğle saatlerinde...
Kızılırmak’taki poşet, ‘bebek’ şüphesiyle ekipleri alarma geçirdi
Arife Defne ARSLAN- Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Kızılırmak ortasındaki poşetin içinde bebek olabileceği ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. AFAD ekiplerince kontrol edilen poşetten yastık ve yün çıktı. Kızılırmak'ın Eğriköprü...
Yangında çatısı çöken evdeki yaşlı çifti mahalleli kurtardı
Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, elektrik kontağı nedeniyle çıkan yangında 2 ev kül oldu. Yangın nedeniyle çatısı çöken evdeki yaşlı çifti, mahalle sakinleri demir...