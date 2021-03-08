Fotoğraflar Ek 4// Beyoğlu’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşü

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KORONAVİRÜS vakası sayısına göre 'çok yüksek riskli' olarak adlandırılan kırmızı bölgelerden biri olan Konya'da, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü sabahın ilk saatlerinde kısıtlama...