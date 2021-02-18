Ana Sayfa Güncel Haberler (Fotoğraflar) – Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
İzmir’de fırtına; ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü (3)
BAYRAKLI’DA FIRTINADAN DEVRİLEN AĞAÇLARA EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ İzmir etkili olan fırtına nedeniyle Bayraklı ilçesine bağlı 75. Yıl ve Osmangazi Mahalleleri'nde ağaçlar devrildi. Bayraklı Belediyesi ekipleri devrilen...
Minibüsle otomobil çarpıştı: 4’ü öğretmen, 6 yaralı
Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)- ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobille minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada, 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Isparta- Konya karayolunun...
Şehit annesinin oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyununu çalan 3...
Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde, Ayşe Uzan'ın şehit oğlu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın ismini verdiği kuzu ve 7 koyununu çalan 3 kişi,...
NATO’da kritik toplantı: Reform planları masaya yatırılıyor
Belçika, (DHA)- NATO Savunma Bakanları, ABD seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geliyor. Kritik toplantıda NATO'nun geleceğine yön çizmesi öngörülen reform planlarının yanı sıra,...