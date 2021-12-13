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Ana Sayfa Güncel Haberler /fotoğraflar // Devleti 750 milyon zarara uğratan suç örgütüne operasyon; 28 gözaltı
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Fırın işçisi evinde ölü bulundu
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Azat YILDIZ / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde fırında işçi olarak çalışan Osman Kaplan (29), evinde ölü bulundu. Olay, saat 17.00 sıralarında Karabağlar ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi'nde...
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN BAŞKENT’TE KIŞ BAKIM HAZIRLIKLARI
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan asansör, yürüyen merdiven ile yaya üst geçitlerinde kışa hazırlık bakım ve onarım çalışması başlattı. Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri bir yandan üst geçitlerde temizlik ve boya çalışması yaparken bir yandan da yollarda su birikintilerinin oluşmaması için mazgal ve ızgaraları biriken atıklardan arındırıyor.
İMAMOĞLU: OGEM EN BÜYÜK OYUN GELİŞTİRME MERKEZİ OLSUN İSTİYORUZ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki Medya A.Ş.’nin hayata geçirdiği, genç girişimcilerin hayalindeki oyunu geliştirebilecekleri OGEM’in açılışında konuştu. OGEM’in en büyük oyun geliştirme merkezi olmasını istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Biz, buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz. Bundan sonrasında en az bizim kadar hak sahibisiniz ve bizim kadar bütün girişimciler burada söz sahibi olacaklar. Bunu da geliştireceğiz” dedi.
Yüksekova’da yoğun sis; görüş mesafesi 10 metreye düştü
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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle trafikte zor anlar yaşadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun...