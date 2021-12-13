/fotoğraflar // Devleti 750 milyon zarara uğratan suç örgütüne operasyon; 28 gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum iştiraki Medya A.Ş.’nin hayata geçirdiği, genç girişimcilerin hayalindeki oyunu geliştirebilecekleri OGEM’in açılışında konuştu. OGEM’in en büyük oyun geliştirme merkezi olmasını istediklerini vurgulayan İmamoğlu, “Biz, buranın böylesi bir merkez olmasıyla, zaten başarı elde edilmiş bir alanın büyütülmesiyle ilgili bir adım atıyoruz. Bundan sonrasında en az bizim kadar hak sahibisiniz ve bizim kadar bütün girişimciler burada söz sahibi olacaklar. Bunu da geliştireceğiz” dedi.