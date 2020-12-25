Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatlı ikramı
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Bakan Pekcan: İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak için gayret gösteriyoruz
Haluk KARAASLAN- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, İngiltere- AB görüşmelerini yakinen takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde...
Devrim şehidi Kubilay ve arkadaşları, Menemen’de anıldı
İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menemen ilçesinde, 90 yıl önce cumhuriyet karşıtı güçlerce katledilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları için şehitlikte anma töreni düzenlendi. Yıldıztepe Şehitliği'ndeki törene;...
Restoranda içki içip, eğlenen 20 kişiye 63 bin lira ceza
Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesinde pandemi kurallarını ihlal ederek içeriye müşteri alan restorana vatandaş gibi giren polis, içeride içki içip eğlenen 20 kişiye...
Mesire alanı, salgında koyunlar için otlak oldu
Barış KUL/ERCİŞ(Van),(DHA)- VAN'ın Erciş ilçesine 10 kilometre uzaklıkta bulunan 'Deliçay Balık Bendi' mesire alanı, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlar tarafından kullanılmayınca, küçükbaş hayvanlar için...