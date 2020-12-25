Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tatlı ikramı

Haluk KARAASLAN- Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)- TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye olarak, İngiltere- AB görüşmelerini yakinen takip ettiğimizi; İngiltere ile kendi anlaşmamızı imzalamak üzere mekik diplomasisinde...