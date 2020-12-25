Ana Sayfa Güncel Haberler /fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cuma namazı sonrası esnaf ziyareti
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