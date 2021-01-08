Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan cuma namazı sonrası açıklamalar

Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da katıldığı program ile canlı olarak takip etti.