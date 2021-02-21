fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenine katıldı

ABD, (DHA) – ABD’de Karen Autenrieth'in 50 yıl önce kaybettiği alyansı, bulan kişi tarafından Sevgililer Günü’nde kendisine teslim…
Hindistan, (DHA)- Hindistan Serum Enstitüsü'nün (SII) CEO'su Adar Poonawalla, Covid-19 aşı dozlarını Hindistan'dan temin etmek…
ANKARA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, koruma ve bakım altındaki çocuklara çevre bilincini…
Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan, Ankara ve Konya'yı çevrelerindeki illerle bağlayan…
Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da Muhterem U. (61), belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Ayşe U'.yu (60), av tüfeğiyle…
Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),(DHA) – SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi ile temaslısı 33 kişinin yaşadığı 7…