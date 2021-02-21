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Kategoriler: Güncel Haberler

fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhammed Emin Saraç’ın cenaze törenine katıldı

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57 saniye önce

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