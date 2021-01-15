Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Saraylar Resim Müzesi’ni gezdi
Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Saraylar Resim Müzesi’ni gezdi
Konya’da sağlıkçılar, 230 uygulama odasında aşı olmaya başladı
Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, sağlık çalışanları için Covid-19 aşılama çalışmalarına, hastanelerdeki 230 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı. Covid-19 aşılarının uygulanmasına, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum Kesimi’ne çağrı: Bu son şanstır
Mahmut DOĞAN, Lefkoşa- (DHA) KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl’u kabulünde yaptığı açıklamada, “Artık...
Doğu Karadeniz’de, 4 ilde, 23 noktada yangın; ekipler müdahale ediyor
Muhammet KAÇAR- Selçuk BAŞAR- Arzu ERBAŞ- Doğancan İLEK/TRABZON, (DHA) - DOĞU Karadeniz’de gün içerisinde 4 ilde 23 farklı noktada örtü ve orman yangınları çıktı. Büyük bir çoğunluğu...