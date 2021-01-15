Fotoğraflar // Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Saraylar Resim Müzesi’ni gezdi

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da, sağlık çalışanları için Covid-19 aşılama çalışmalarına, hastanelerdeki 230 'Aşı Uygulama Odası'nda başlandı. Covid-19 aşılarının uygulanmasına, tüm Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da...