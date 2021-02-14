Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadir Topbaş’ın cenazesine katıldı

YAĞMURUN ETKİSİ VE İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ Trabzon'un Of ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Kıyıcık Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine yaklaşan alevler, paniğe neden oldu....