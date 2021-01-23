Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Fırkateyni’nin denize iniş töreninde konuştu
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Şiddet uyguladığı iddia edilen koca: Ortada şiddet yok, eşimin psikolojik sorunu...
Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da şiddet gördüğü iddiasıyla KADES uygulamasıyla polisten yardım isteyen T.Ö.'nün eşi Kenan Özveren, “Ortada şiddet yok. Eşimin psikolojik sorunu var. Bunu...
Yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili aranan 2’nci şüpheli de yakalandı
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci cinayet şüphelisi S.D. de polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında...
Maske sadece koronavirüsten değil, soğuktan da koruyor
Arife Defne ARSLAN- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesiyle sıfırın altında 17 dereceye kadar düşen soğuk hava insanları etkiliyor. Ancak koronavirüs...
Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı
Adem AKALAN- Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Osman Ünal, namaz kılmak için girdiği camide mahsur kalınca, polis ekiplerinin çağırdığı imamın kapıyı açmasıyla kurtuldu. Olay, saat 18.00...