Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Fırkateyni’nin denize iniş töreninde konuştu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Şadiye Öztürk'ün (85) yalnız yaşadığı evinde öldürülmesiyle ilgili aranan 2'nci cinayet şüphelisi S.D. de polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü sonrasında...