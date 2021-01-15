Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

Diş beyazlatma olarak bilinen ‘bleaching’ tedavisinin, diş yapısını korumaya öncelik veren bir tedavi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç Bal, “Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyen kişiler için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Beyazlatma tedavisi, yan etkilerin gelişebileceği riski de göz önünde bulundurularak mutlaka diş hekimlerinin kontrolünde uygulanmalıdır'' dedi.