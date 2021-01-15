Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı

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Sokağa çıkma kısıtlamasında, doğadaki kuş ve nehirdeki balıklar beslendi
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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de ‘Kızaktaki Bisikletçiler’ adlı bir grup doğasever, Ceyhan Nehri’ndeki balıklar ile çalılıkların kenarlarında yaşayan kuşları özel hazırladıkları yemlerle beslediler. ‘Kızaktaki Bisikletçiler’ isimli bir...
“Beyazlatma tedavisi, diş hekimi kontrolünde yapılmalıdır”
Diş beyazlatma olarak bilinen ‘bleaching’ tedavisinin, diş yapısını korumaya öncelik veren bir tedavi olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç Bal, “Estetik bir gülüşe sahip olmak isteyen kişiler için güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Beyazlatma tedavisi, yan etkilerin gelişebileceği riski de göz önünde bulundurularak mutlaka diş hekimlerinin kontrolünde uygulanmalıdır'' dedi.
Gaziosmanpaşa’da iki katlı metruk binada yangın çıktı
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Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA'da iki katlı metruk binanın çatısından alevler yükseldi. Kısa sürede çatıyı saran yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde bulunan iki...