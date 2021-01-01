Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii’nde kıldı, esnafı ziyaret etti

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Ani atardamar tıkanıklığı ölümcül olabilir
Pandemide ani atardamar tıkanıklığı şikâyetlerinin atlanmasının ölümcül sonuçları olabileceğini söyleyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İhsan Alur, “Kovid-19 sürecinde ani atardamar tıkanıklığı şikâyetiyle gelen hastaların tanı ve tedavisinde gecikme olmamasına dikkat edilmeli. Ayrıca Kovid-19 enfeksiyonunun da kalp ve damar cerrahi komplikasyonları olduğunu ve akut arteriyel emboliye yol açabileceğini bilerek Kovid-19 hastalarında da çok uyanık olunması gerekmektedir” dedi.
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