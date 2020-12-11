Ana Sayfa Güncel Haberler Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı
Apartmandan atladı, vücudunda 25 bıçak izi tespit edilince eşi ve kayınbiraderi...
Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da koronavirüse yakalandığı için bir apartmanın çatısından atlayarak intihar ettiği iddia edilen Suat Sırım'ın (47) vücudunda 25 bıçak izi tespit edildi....
İstiklal Caddesi’nde sosyal mesafe kavgası kamerada
Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA) İSTİKLAL Caddesi'nde bulunan Beyoğlu Kaymakamlığı önünde sıra beklerken sosyal mesafe tartışması yapan iki kişi, tekme tokat birbirine girdi. Kavgayı...
Otomobilin motosiklete çarptığı kaza, araç kamerasında
BURSA,(DHA)- BURSA’da bir otomobilin trafikte yavaşlayan motosiklete arkadan çarptığı kaza anı, araç kamerasınca kaydedildi. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde...
Pandemi farkındalığı için maske ve stetoskoplu kardan adam yaptılar
Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da bir grup esnaf, pandemide farkındalık oluşturmak için maskeli, stetoskoplu kardan adam yaptı. Merkez Palandöken ilçesi Gazino kavşakta iş yeri bulunan esnaf,...